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Выгода в 16 тыс. рублей обернулась для жительницы Иркутской области уголовной ответственностью

Судебные приставы Тайшетского района выявили факт мошенничества в действиях взыскателя по алиментам. Уголовное дело в отношении гражданки Б. возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Установлено, что гражданка Б. получала алименты и пособие на содержание ребенка в повышенном размере, как одинокий родитель, одновременно. Об этом она была обязана сообщить в органы опеки и попечительства, однако, этого не сделала. Таким образом женщина присвоила 16 тыс. 200 рублей.

ПСудебный пристав составил рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями материалов исполнительного производства направлен в отдел полиции, где в отношении гражданки Б. возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.