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У кого в Приангарье зарплата больше?

Согласно данным Иркутскстата за ноябрь 2016 года, средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Иркутской области составила 41,5 тыс. рублей. Эта цифра сформировалась за счет отдельных видов деятельности, где высоко ценится труд.

Работа на добывающих предприятиях в среднем оценивается в 81,7 тыс. рублей, что вдвое выше областного показателя. В финансовых организациях средняя сумма оплаты труда составляет 60,5 (в 1,5 раза), в производстве транспортных средств и оборудования, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 50,8 тыс. рублей (на 22%).

Металлургическое, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство транспортных средств, машин и оборудования, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, органы управления также обеспечивают зарплату выше среднего уровня (на 3-9 тыс. рублей).

Однако во многих видах деятельности оплата труда заметно ниже сложившейся в целом по региону. Работники образования, здравоохранения, торговли, производители пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг получают по 26-30 тысяч рублей. В производстве резиновых и пластмассовых изделий средний заработок – 24 тысячи, в гостинично-ресторанном бизнесе – 21, в рыболовстве и рыбоводстве - 20 тысяч рублей.

В целом по области за счет малого бизнеса средняя зарплата снижается на 14%, до 35,7 тыс. рублей.