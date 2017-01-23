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«Золотые» продуктовые корзины иркутян

В декабре минувшего года в целом по стране минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор потребительских товаров и услуг оценивались соответственно в 3702 и 14212 рублей. По информации Иркутскстата, в СФО расходы на товары и услуги первой необходимости ниже – 3657 и 13178 рублей.

В течение года продуктовый набор поднялся в цене на 0,5-3,6% во всех сибирских регионах, кроме Бурятии и Томской области, где цены снизились соответственно на 1,4% и 0,7%. А стоимость фиксированного набора товаров и услуг выросла повсеместно и более заметно (на 3,8-7,8%).

При сравнении стоимости стандартной продуктовой корзины со средним показателем по стране и СФО регионы разделились поровну: в 6 территориях стоимость ниже и российского, и сибирского уровня и столько же регионов превосходят средний уровень. С учетом цен на непродовольственные товары и услуги этот баланс нарушается.

Наиболее низкие цены на товары и услуги первой необходимости зафиксированы в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях, они занимают последние строчки в рейтинге дороговизны сибирских территорий.

Наиболее дорогим регионом оказался Красноярский край, занимающий 2-е место в СФО по стоимости обоих наборов (4153 и 14669 руб.). В тройку «призеров» входит и Республика Алтай (4041 и 15552 руб.). Немногим уступает в уровне цен Новосибирская область (4 и 3 места; 3952 и 14029 руб.).

В золотой середине, на 6-7 месте, находятся Иркутская область и Хакасия.

Забайкальский край, где продуктовый набор признан самым дорогим в Сибири (4190 руб.), с учетом цен на непродовольственные товары и сервис сдвигается на 8-ю ступень ценового «пьедестала». Благоприятное, но не столь масштабное смещение наблюдается и в Тыве (с 5-го на 9 место).

А в двух регионах непродовольственные и сервисные цены обусловили обратный сдвиг. Томская область, где относительно недорогие продукты (набор стоит 3602 руб., 9-е место), по стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимает 4-е место, ближе к ценовым «призерам». Бурятия таким же образом сдвигается с 8-го на 5 место.