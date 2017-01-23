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Россельхозбанк объявил о снижении цен на монеты Водолей

АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Водолей-14 (Габон) номиналом 1000 и 2000 FRA CFA серии «Знаки Зодиака» с 20.01.2017г. по 01.02.2017г. включительно.

Далее, в течение всего 2017 года, Россельхозбанк будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 503-325, 343-614, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60