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Дорожная служба Приангарья приобрела новую технику на 120 млн руб.

Новую технику в количестве 26 единиц приобрела за счет средств собственной прибыли «Дорожная служба Иркутской области».

– Для нас основная приоритетная задача, поставленная Губернатором области – это улучшить качество содержания автомобильных дорог. В 2016 году мы запустили программу обновления техники: вначале года было приобретено два грейдера, комбинированная дорожная машина, 18 автомобилей «УАЗ», один бульдозер, – отметил генеральный директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Максим Черниговский.

Как подчеркнул заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, «Дорожная служба» по итогам деятельности за 2016 год сработала хорошо.

Средства за счет прибыли предприятия по поручению Губернатора Иркутской области решено было направить на приобретение новой техники: комбинированных дорожных машин (КДМ), экскаваторов-погрузчиков, тракторов «Белорус» и грейдеров.

Стоимость приобретенной техники – 120 млн руб.

– Техника в основном зимняя, та, которая нужна сейчас. Это позволит нам улучшить качество, увеличить объемы и сделать наши дороги лучше для наших жителей, – отметил Евгений Липатов.

Как сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, техника будет, прежде всего, направлена в те филиалы, где наибольшая потребность: Иркутский район, Усть-Ордынский округ, Качугский район, автодорога Тулун-Братск, Усть-Илимский район. Как сообщил руководитель «Дорожной службы», в этом году планируется продолжить обновление автопарка для усиления остальных филиалов предприятия.