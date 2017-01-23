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В Иркутской области уничтожат 140 тонн контрафактного алкоголя

Фото: tibrooster.net

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, в том числе дорогостоящих элитных марок, общая стоимость которой составляет свыше 40 миллионов рублей.

Криминальная деятельность группы лиц, организовавших канал поставки и сбыта в Иркутской области фальсифицированного спиртного, была пресечена в июле 2016 года. Полицейские обнаружили в двух складах одной из промышленных баз города Усть-Кута сотни коробок с водкой, коньяком, вином и настойками. Значительная часть спиртного была разлита по стеклянным бутылкам, маркированных поддельными федеральными специальными и акцизными марками.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 УК России (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершённый в особо крупном размере) и частью 4 статьи 327.1 УК России (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

В связи с масштабностью выявленной преступной деятельности расследование уголовного дела передано в Следственную часть Главного следственного управления МВД России по Иркутской области.

Накануне на основании ходатайства следователя, собравшего доказательственную базу об отсутствии документов, подтверждающих легальность изъятого, а также его владельцев, Октябрьский районный суд города Иркутска счел доводы следственных органов обоснованными и подлежащими удовлетворению, в связи с чем было вынесено постановление об уничтожении изъятой алкогольной продукции в виде порядка 300 тысяч бутылок общим объемом около 139 тысяч литров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.