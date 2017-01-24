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Зарплатные, дебетовые, кредитные. Сколько банковских карт имеют россияне?

Россияне наиболее активно пользуются банковскими картами, на которые получают зарплату, пенсию и стипендию. Число держателей таких карт увеличилось с 2008 года с 24% до 63%, согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в 2016 г.

73% россиян пользуются различными видами банковских карт: 69%, имеют одну карту, две– 23%, три– 6%, четыре и более – 2%. При этом 63% являются держателями «зарплатных» карт, 31% имеют дебетовую карту и 21% используют кредитные карты.

За восемь лет количество держателей «зарплатных» и социальных карт увеличилось с 24% до 63%. На сегодняшний день их наиболее активно используют 45-54-летние россияне (75%) и имеющие высшее образование (67%).

Дебетовые карты в 2008 году оформляли 4%, в 2016 году – 31%, и чаще это делают мужчины (37%) и опрошенные 25-34 лет (44%). Кредитные карты имели 3% россиян восемь лет назад, сейчас – 21%, такой вид банковских карт наиболее востребован среди 25-44 летних (27-28%) и имеющих высшее образование (26%).

Распределение ответов на вопрос «Какими финансовыми услугами ЛИЧНО Вы пользуетесь в настоящее время?», в % от всех опрошенных. Указана доля пользователей различных видов карт

Источник: НАФИ

Сергей Антонян, руководитель направления финансовых технологий Аналитического центра НАФИ, комментирует: «Эти данные отражают особенности развития российского рынка, которые заключаются в том, что многие наши соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий.

Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы.

Вначале потребитель использует базовый функционал «зарплатных» карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинают «открывать» для себя новые возможности в том числе интернет-банкинг и мобильный-банкинг».