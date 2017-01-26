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Благотворительность в России выражается в подаче милостыни

С 2008 года число россиян, занимающихся благотворительностью, увеличилась с 48% до 65%. Такой вывод позволяют сделать результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 г.

Хотя бы однажды за последние два года две трети наших сограждан (65%) помогали незнакомым нуждающимся людям, причем 13% из них делают это на постоянной основе, 42% – время от времени, а 10% – единожды. Для сравнения, в 2008 году в благотворительности участвовали 48%, а в 2014 году – 43%. Треть россиян (33%) не оказывают помощь нуждающимся.

Источник: НАФИ

К участию в благотворительности заметно более склонны россияне с высшим образованием (72%), и жители крупных городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек (77%).

Наиболее распространенным способом помощи нуждающимся остается милостыня на улице (70%).

36% опрошенных, которые хотя бы однажды жертвовали средства, выбирали для этого специальный ящик, и практически такое же число участников опроса – 35% – перечисляли деньги по смс. Каждый десятый отправлял средства с помощью банковских карт, а 7% делали пожертвования электронными деньгами, причем намного чаще, чем в 2014 году.

Источник: НАФИ

Екатерина Корконосова, руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ, комментирует:

«Повышение доли россиян, помогающих нуждающимся, не может не радовать. Несмотря на трудные экономические условия в стране, наши сограждане не забывают о тех, кто в силу каких-либо причин находится в еще более трудном положении.

Однако нельзя не отметить, что в мировом индексе благотворительности (World Giving Index (WGI), который ежегодно составляется Charities Aid Foundation, Россия в 2016 году заняла лишь 126 место, до уровня наиболее развитых в этом отношении стран нам еще далеко.

Примечательно, что первое место в указанном индексе третий год подряд занимает не один из мировых промышленных гигантов, а сельскохозяйственная страна Мьянма (ранее Бирма), что говорит о том, что помощь ближнему доступна каждому и не является прерогативой богатых».