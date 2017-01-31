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Итоговый ценник 2016: хлеб и мясо – в плюс, «коммуналка» – в минус

Рост цен на основные категории товаров в 2016 году существенно замедлился – не только по данным Росстата, но и по субъективному ощущению россиян.

Фото: ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о том, как они оценивают рост цен на различные категории товаров.

По оценкам респондентов, самостоятельно покупающих провизию, темп роста цен на основные категории товаров в 2016 г. существенно снизился. При этом заметная часть респондентов ощутила подорожание отдельных товаров и услуг в декабре

Среди основных продуктов наиболее ощутимо в декабре 2016 г. подорожали мясо и мясопродукты, овощи и фрукты. Индекс роста цен* по соответствующим товарам составил 48 п. и 47 п. – в январе прошлого года эти показатели составляли, соответственно 50 и 63 п.

Большая часть покупателей отметила также подорожание молочной продукции (индекс 43 п. – против 46 п. в январе). Минимальные значения индексов по данным категориям товаров были зафиксированы летом, а к зиме показатели выросли.

Около половины респондентов, приобретающих продукты, почувствовали увеличение ценников на хлеб (индекс роста цен – 33 п.), крупы и макароны (31 п.). Показатель восприятия инфляции по сахару равен 22 п. (годовой минимум).

Индекс роста цен по коммунальным услугам в декабре составил 48 п., что немного ниже уровня начала года (52 п.). Наименьший показатель инфляции (в сравнении с названными ранее товарами и услугами) у проездных билетов на общественный транспорт: 19 п. – минимум в 2016 г., (снижением с 34 п. в январе).

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «повышение цен» в российских средствах массовой информации. В ТОП-10 рейтинга вошли продукты питания (41 826 упоминаний), бензин (16 673), недвижимость (15 297), автомобили (7 823), проезд в транспорте (6 293), медицинские препараты (6 786), оплата ЖКХ (3 893), алкогольные напитки (3 407), одежда и обувь (2 231), а также бытовая техника и электроника (2 162).

Самыми обсуждаемыми продуктами в контексте «повышение цен» стали овощи (10 623), мясо (7 868) и масло (6 133).

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб комментирует сложившуюся картину: «Сдерживание инфляции в рамках текущего кризиса осуществлено исключительно эффективно. Если по итогам 2015 года этот показатель составлял 12,9%, то по итогам 2016-го – всего 5,4%. Данные ВЦИОМ показывают, что население прекрасно видит, что товары в своей массе перестают дорожать прежними темпами, и… не торопится расставаться с деньгами. Это тревожный сигнал для наших институтов управления народным хозяйством - добровольное сокращение спроса со стороны домохозяйств может быть опасным для экономики».

Как бы вы оценили рост цен на следующие товары в течение последнего месяца-двух?

(закрытый вопрос, один ответ по каждой категории товаров, по ответам тех, кто занимается покупкой продуктов, индекс роста цен* в пунктах)

*Индекс роста цен демонстрирует восприятие россиянами инфляции. Показатель рассчитывается как сумма ответов на вопрос «Как бы вы оценили рост цен на следующие товары и услуги в течение последнего месяца-двух?». Ответу "цены значительно снизились" присваивается коэффициент (-1), ответу "цены снизились, но незначительно" коэффициент (-0,5), ответу "цены выросли, но незначительно" 0,5, ответу "цены значительно выросли" 1, ответу "цены не изменились" 0. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем выше инфляция, по мнению россиян.