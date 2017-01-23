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«Ростелеком» построил свыше 200 километров оптики в Иркутской области

«Ростелеком» подвел итоги строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) за 2016 год в Иркутской области – связисты проложили 200 километров ВОЛС в городах: Иркутск, Братск, Тулун, Зима, Тайшет. Техническую возможность доступа к услугам связи получили еще 42 000 домохозяйств и более 1000 корпоративных клиентов.

«Быстрый и недорогой интернет способствует развитию экономики Приангарья и повышению уровня жизни населения. Мы в минимальные сроки заводим оптоволокно в новые поселки, модернизируем и меняем медные сети, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Это позволяет не только в десятки раз увеличить скорости доступа в интернет, но и предоставить по одному оптическому кабелю сразу три наши ключевые услуги: «Домашний телефон», «Домашний Интернет», в том числе через Wi-Fi, и «Интерактивное телевидение», включая трансляцию каналов в HD-качестве».

В нынешнем году современная сеть компании по оптическим технологиям ETTH (оптика до здания) и GPON (оптика в квартиру) появилась в пгт. Михайловка Черемховского района. Выполнено расширение оптической сети по крупным городам Иркутской области. В настоящее время к оптическим сетям компании в Приангарье подключены более 100 000 клиентов.

По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, из 1616 населенных пунктов, в 1016 есть доступ в интернет: широкополосный или мобильный. Из 2 413 992 жителей Иркутской области возможность пользоваться интернетом есть 2 378 617, то есть у 98,5% населения, практически у каждого, за исключением малых сел с количеством жителей до 100 человек.