В Иркутской области продано 777 полисов Е-ОСАГО с начала года

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В Иркутской области продано 777 полисов Е-ОСАГО с начала года24 января 2017
На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири с начала 2017 г. продано 16 тыс. электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков.
Согласно данным РСА, за период с 1 по 20 января 2017 г. через интернет на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири было продано 16 тыс. полисов ОСАГО. В Уральском федеральном округе купили 6,1 тыс. полисов, в Сибирском – 7 тыс., в Дальневосточном – 2,9 тыс. штук.
В составе представленных федеральных округов лидером по продажам стала Свердловская область, где купили 3,8 тыс. полисов.
На Дальнем Востоке продажи электронных ОСАГО лучше всего шли в Амурской области (0,8 тыс.), в Хабаровском крае (0,8 тыс.) и на Камчатке (0,7 тыс.).
В Уральском федеральном округе лидерами стали Свердловская область (3,8 тыс.), Челябинская область (0,7 тыс.), и Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра (0,6 тыс.).
В Сибирском федеральном округе в ТОП-3 вошли Омская область (1,5 тыс.), Кемеровская область (1,3 тыс.) и Новосибирская область (0,9 тыс.).
|
Сибирский федеральный округ
|
Регион
|
Количество полисов, шт.
|
Омская
|
1478
|
Кемеровская
|
1306
|
Новосибирская
|
916
|
Красноярский
|
846
|
Иркутская
|
777
|
Бурятия
|
534
|
Алтайский
|
484
|
Томская
|
317
|
Хакасия
|
240
|
Забайкальский
|
103
|
Алтай
|
29
|
Тыва
|
17
|
ВСЕГО
|
7047
«Наша компания вышла в лидеры продаж электронных ОСАГО с начала 2017 г., - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Несмотря на то, что схема продаж имела некоторые недостатки, обслуживание в «АльфаСтрахование» сейчас действительно вызывает минимум нареканий со стороны клиентов».
По данным РСА, с начала 2017 г. страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО, заключенных за 2016 г. В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день. Лидером продаж стал Краснодарский край (11,5 тыс. полисов). Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7% и выше.