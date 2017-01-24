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В Иркутской области продано 777 полисов Е-ОСАГО с начала года

На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири с начала 2017 г. продано 16 тыс. электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков.

Согласно данным РСА, за период с 1 по 20 января 2017 г. через интернет на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири было продано 16 тыс. полисов ОСАГО. В Уральском федеральном округе купили 6,1 тыс. полисов, в Сибирском – 7 тыс., в Дальневосточном – 2,9 тыс. штук.

В составе представленных федеральных округов лидером по продажам стала Свердловская область, где купили 3,8 тыс. полисов.

На Дальнем Востоке продажи электронных ОСАГО лучше всего шли в Амурской области (0,8 тыс.), в Хабаровском крае (0,8 тыс.) и на Камчатке (0,7 тыс.).

В Уральском федеральном округе лидерами стали Свердловская область (3,8 тыс.), Челябинская область (0,7 тыс.), и Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра (0,6 тыс.).

В Сибирском федеральном округе в ТОП-3 вошли Омская область (1,5 тыс.), Кемеровская область (1,3 тыс.) и Новосибирская область (0,9 тыс.).

Сибирский федеральный округ Регион Количество полисов, шт. Омская 1478 Кемеровская 1306 Новосибирская 916 Красноярский 846 Иркутская 777 Бурятия 534 Алтайский 484 Томская 317 Хакасия 240 Забайкальский 103 Алтай 29 Тыва 17 ВСЕГО 7047

«Наша компания вышла в лидеры продаж электронных ОСАГО с начала 2017 г., - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Несмотря на то, что схема продаж имела некоторые недостатки, обслуживание в «АльфаСтрахование» сейчас действительно вызывает минимум нареканий со стороны клиентов».

По данным РСА, с начала 2017 г. страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО, заключенных за 2016 г. В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день. Лидером продаж стал Краснодарский край (11,5 тыс. полисов). Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7% и выше.