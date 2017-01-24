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В Иркутске завершился ремонт офиса Сбербанка по ул. Мира

В Иркутске завершились ремонтные работы офиса Сбербанка, расположенного по ул. Мира, 100. В обновленном филиале существенно увеличена зона для комфортного обслуживания клиентов, а также для оперативности введены дополнительные сотрудники и рабочие места менеджеров по продажам.

- В своих офисах мы постоянно оцениваем поток клиентов, которые в нем обслуживаются, и стараемся максимально быстро реагировать на увеличение или уменьшение количества проводимых операций, - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова. – Офис на ул. Мира, 100 пользуется большой популярностью у наших клиентов, и, заботясь об их удобстве, мы приняли решение расширить помещение для работы с посетителями.

Новый режим работы подразделения: понедельник – пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье – выходной день.