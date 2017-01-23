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Дмитрий Бердников выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в рамках XVI съезда «Единой России» выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов. В частности, глава города отметил, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения правил дорожного движения, зарегистрированные средствами фотофиксации, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Он также отметил, что большой поддержкой для муниципалитетов в решении данного вопроса является участие в федеральных программах. В рамках приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в городах Иркутске, Ангарске и Шелехове в 2017–2018 годах предусмотрено направить почти 4 млрд рублей. В том числе 1 млрд 355 млн рублей — из федерального бюджета. Администрация Иркутска готовит всю необходимую документацию для участия в программе.

– Иркутск сталкивается с рядом типичных проблем, характерных для большинства областных центров страны. Основными источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются доходы от акцизов на нефтепродукты. Процент отчисления пропорционален протяженности улично-дорожной сети города. На примере города Иркутска – это менее 1% – 39 млн рублей в год. Для Иркутска как основного потребителя нефтепродуктов в регионе это, конечно, ничтожно малая сумма. Основная часть доходов от акцизов уходит в региональный дорожный фонд. Такая же картина с транспортным налогом ,– отметил Дмитрий Бердников.

По словам главы города, с 2009 года согласно поправкам в закон Иркутской области о межбюджетных трансфертах транспортный налог, собираемый на территории города, отчисляется в региональный бюджет в размере 100%. Это примерно 800 млн рублей в год. Меньше половины этих средств направляется в бюджет Иркутска в качестве целевых субсидий и кредитов. Так, например, в 2016 году в виде субсидий по областным программам городской бюджет получил порядка 150 млн. рублей.

– Из-за явной недостаточности средств мы были вынуждены взять бюджетный кредит в размере 200 млн рублей. И это те деньги, которые мы должны вернуть в область. Надо отметить, что эти средства поступают непредсказуемо, зачастую к окончанию дорожно-строительного сезона. Установление справедливых нормативов отчислений в местные бюджеты из дорожных фондов регионов позволило бы муниципалитетам более системно и качественно решать вопрос ремонта и содержания улично-дорожной сети, – подчеркнул Дмитрий Бердников.