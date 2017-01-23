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В Иркутской области задержан преступник, ограбивший салон сотовой связи

В Братске сотрудниками уголовного розыска раскрыто разбойное нападение на одно из торговых предприятий города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале декабря минувшего года в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что неизвестный, ворвавшись в салон сотовой связи, расположенный на улице имени Крупской, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой магазина в сумме около 230 тысяч рублей и скрылся.

Поскольку помещение салона не оборудовано камерами наружного видеонаблюдения, сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, пришлось с помощью потерпевшей и свидетелей собирать сведения о внешности и приметах подозреваемого, чтобы составить его фоторобот. Сыщикам удалось установить личность злоумышленника и выяснить, что сразу после нападения он выехал в город Зима. Операцию по задержанию предполагаемого преступника сотрудники уголовного розыска провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый. У него изъята часть денежных средств, похищенных из магазина.