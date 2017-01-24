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Иркутск намерен участвовать в федеральном проекте «Городская среда»

Новый проект «Городская среда» будет реализован в Иркутске в 2017 году. Об этом во время объезда спортивных сооружений областного центра заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Сегодня существует большой проект «Единой России» «Городская среда», и мы обязаны активно поучаствовать в строительстве спортивных сооружений во дворах, - отметил глава города. - Времени на раскачку нет. Сегодня я даю поручение руководителям комитетов, главам округов - немедленно приступить к реализации данного проекта.

В настоящее время в Иркутске функционируют 43 спортивные площадки, из них 26 - находятся при школах, 27 – во дворах. Мэр посмотрел два корта в Октябрьском округе. В том числе деревянный хоккейный корт, который до 2010 года был бесхозным, а затем восстановлен муниципальным учреждением «Городской спортивно-методический центр». На нем ребята играют в хоккей с мячом и мини-футбол. Многофункциональный спортивный корт на ул. Байкальская, 312, - дает больше возможностей для занятий спортом. Зимой здесь играют в хоккей с шайбой, а летом – в мини-футбол и баскетбол. За каждым кортом закреплен инструктор, тренируются дворовые команды.

Дмитрий Бердников отметил, что от желания жителей зависит: будет ли в их дворе многофункциональная спортивная площадка. Кроме строительства спортивных сооружений внимание будет уделено и развитию дворовых команд. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях частно-муниципального партнерства обеспечить команды единой спортивной формой и инвентарем, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.