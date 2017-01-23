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Более 25 млн. рублей было выделено в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»

Более 25 млн. рублей было выделено в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2019 годы» (19,9 млн рублей из городского бюджета и 5,5 млн рублей – из федерального бюджета). Об этом сообщила заместитель мэра Татьяна Эдельман на заседании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска.

Татьяна Эдельман отметила, что по инициативе мэра областного центра Дмитрия Бердникова с 2016 года действует муниципальная программа, направленная на создание в Иркутске доступной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным отделения пенсионного фонда РФ по Иркутской области в столице Приангарья проживает 56 тыс. инвалидов. При этом имеют ограничения в передвижении в связи с патологией опорно-двигательного аппарата около 7 тыс. горожан, в том числе порядка 600 человек передвигаются в креслах-колясках.

В прошедшем году в рамках программы приобретен автобус большой вместимости марки МАЗ-103485, оборудованный для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, обустроено 97 пандусов и 75 парковочных мест для инвалидов. Проведен ремонт в пяти школах и детском саду для того, чтобы их могли посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Для учреждений культуры приобретены электрические подъемники, «ступенькоходы», мобильные пандусы и другое специальное оборудование. При поддержке администрации были проведены спортивные и социально-значимые мероприятия с участием инвалидов. В округах велась работа по формированию адресного перечня приоритетных для маломобильных групп населения объектов жизнедеятельности и созданию в них условий для беспрепятственного посещения этих объектов инвалидами.

В 2017 году работа по программе будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.