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В 4 квартале 2016 года темпы роста портфеля займов МФО существенно замедлились

В 4 квартале 2016 года, впервые за два последних года, рост объема займов микрофинансовых институтов составил чуть менее 10%.

По информации 2 700 микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.01.2017 г. суммарный объем предоставленных МФИ займов населению составил 120,8 млрд. руб., увеличившись за 4 квартал 2016 года на 9,9% (на 01.10.2016 – 109,8 млрд. руб.). Таким образом, впервые с начала 2015 года был зафиксирован квартальный рост объемов займов МФИ (в число которых входят МФО, КПК и т.д.) на уровне менее 10%, что свидетельствует о замедлении темпов микрофинансирования в РФ (на протяжении двух последних лет минимальная динамика роста была не ниже 16% в квартал).

По состоянию на 01.01.2017 г. из общего объема займов МФИ 64,9 млрд. руб. приходится на займы на покупку потребительских товаров, а 55,9 млрд. руб. – на микрозаймы.

В структуре портфеля МФИ в 4 квартале 2016 г. доли микрозаймов и кредитов на покупку потребительских товаров остались неизменными - 45,0% и 55,0% соответственно.

В 4 квартале 2016 года средний размер займов микрофинансовых организаций также не претерпел существенных изменений. Так, средний размер займа на покупку потребительских товаров в 4 квартале 2016 года составил 18,1 тыс. руб., снизившись на 0,2 тыс. руб. (или на 1,1%) по сравнению с 3 кварталом 2016 года (18,3 тыс. руб. на 01.10.2016г.). В свою очередь, средний размер микрозайма в 4 квартале 2016 года составил 10,5 тыс. руб., сократившись на 0,1 тыс. руб. (или на 1,0%) по сравнению с предыдущим кварталом (10,6 тыс. руб. на 01.10.2016г.).

«Темпы выдачи займов микрофинансовыми институтами впервые за два замедлились, увеличившись за квартал «всего» на 10%, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, это по-прежнему достаточно серьезная динамика, особенно по сравнению с банковским сектором».