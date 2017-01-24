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5,5 млн рублей планирует направить ВСЖД на капремонт пяти переездов

На пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги, в 2017 году запланирован капитальный ремонт на общую сумму 5,5 млн рублей.

На двух переездах будет произведена полная замена автоматического устройства заграждения, кроме этого на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться в период с мая по октябрь.

Напомним, что на начало текущего года на балансе Восточно-Сибирской железной дороги находится 223 железнодорожных переезда, из них на территории Иркутской области - 137, Республики Бурятия – 76 и в Забайкальском крае – 10.