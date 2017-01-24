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Присоединение Юниаструм банка к банку «Восточный» завершено

20 января 2017 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации ПАО КБ «Восточный» в форме присоединения к нему КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) и о прекращении деятельности КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) путем реорганизации в форме присоединения. Соответствующие изменения внесены в Устав ПАО КБ «Восточный».

Все права и обязанности, а также имущество присоединенного ЮНИАСТРУМ БАНКА, его сеть отделений, а также обязательства по обслуживанию клиентов перешли к ПАО КБ «Восточный». Отделения присоединенного Банка будут работать под брендом «Восточного».

Главой банка остается Председатель Правления ПАО КБ «Восточный» Алексей Кордичев.

Алексей Кордичев, Председатель Правления банка «Восточный» отметил, что «С присоединением Юниаструм банка «Восточный» стал одним из крупнейших универсальных банков страны. Активы Банка увеличились на 40%, а клиентская база увеличилась до 40 тыс. субъектов МСБ, перешедших на обслуживание в банк «Восточный», при этом портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей.