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«АктивКапитал Банк» заключил соглашение с самарским ООО «ФАРМ СКД»

В январе 2017 года ПАО «АК Банк» и ООО «ФАРМ СКД» (г. Самара) подписали генеральное соглашение, в рамках которого Банк будет предоставлять банковские гарантии в обеспечение обязательств компании по контрактам, заключаемым с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. Данное соглашение действует до 31 июля 2019 года.

ООО «ФАРМ СКД» создано в Самаре в 1995 году. Основное направление деятельности - дистрибуция лекарственных препаратов. Компания работает в 13 регионах России, активно участвуя в федеральных и региональных программах и тендерах. Сотрудничает с «АктивКапитал Банком» по банковским гарантиям с 2013 года.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.