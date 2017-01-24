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Меньше кирпича, больше железобетона. Итоги производства стройматериалов в Приангарье за 2016 год

За 2016 год в Приангарье произведено 3,9 млн. куб. метров строительных нерудных материалов, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем, сообщает Иркутскстат. В 2 раза больше выпущен конструкций и деталей сборных железобетонных (245,5 тыс. кубометров).А вот выработка кирпича упала на 28%.

Перечень производимых в регионе стройматериалов солидным не назовешь: цемент, бетон, строительный раствор, смеси дорожные асфальтобетонные, стеновые блоки и фанера. В небольшом количестве производится тротуарная плитка. По причине нерентабельности прекращено производство древесностружечных и древесноволокнистых плит. Реньше в регионе производили линолеум и санитарно-керамические изделия.

Значительная часть стройматериалов в Приангарье ввозится извне.

Цены на продукцию, необходимую строительным организациям региона, за год поднялись в среднем на 9,4%. Ощутимо увеличились в цене отдельные виды материалов: цемент – на 17%, стальной прокат, пиломатериалы и стекло – на 22-24%, арматура – на 31%.