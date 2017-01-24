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50% оптового оборота Иркутской области обеспечивает малый бизнес

В 2016 году оборот оптовой торговли в Приангарье составил 545,4 млрд. рублей, в сопоставимых ценах превысив итог 2015 года на 20,6%. Рост показали практически все участники оптового рынка, сообщает Иркутскстат.

Наиболее высокий темп роста (27,1%) отмечен среди субъектов хозяйствования других видов деятельности, в то время как организации оптовой торговли увеличили оборот на 19,6%.

50% оптового оборота Иркутской области обеспечивают субъекты малого предпринимательства, которые ускоренно развивают этот бизнес.

Специализирующиеся на оптовой торговле малые предприятия (включая микро-уровень и индивидуальных предпринимателей) увеличили оборот на 40%, другие субъекты малого бизнеса – на 48%.