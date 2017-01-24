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Россельхозбанк запустил продажи страхового продукта «Бизнес без потерь»

АО «Россельхозбанк» объявляет о запуске продаж коробочного страхового продукта, разработанного ЗАО СК «РСХБ-Страхование» специально для клиентов Банка сегмента малого и микробизнеса.

Страховой полис «Бизнес без потерь» – это простое комплексное решение, позволяющее без документов и осмотра застраховать имущество (здания, технологическое оборудование, товарно-материальные ценности), убытки от перерыва в производственной или коммерческой деятельности, сотрудников от несчастного случая и гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Для заключения договора страхования клиенту необходимо обратиться в отделение Банка, заполнить полис страхования и оплатить счет. Полис считается активированным сразу же после оплаты фиксированной страховой премии, которую можно выбрать самостоятельно.

При наступлении страхового случая клиенту необходимо обратиться в ЗАО СК «РСХБ-Страхование» с заявлением о событии, страховым полисом и документом, подтверждающим его оплату.

Подробные условия программы представлены на сайте АО «Россельхозбанк».