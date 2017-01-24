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Россельхозбанк завершил реализацию первого проекта в рамках Года экологии

В декабре 2016 года Россельхозбанк перевел в промышленную эксплуатацию и успешно завершил тиражирование на все региональные филиалы автоматизированной системы «Архив бухгалтерских документов в электронном виде». Благодаря централизованному внедрению системы порядка 90% бухгалтерских документов дня Банка были переведены на хранение с использованием электронных носителей информации. В результате реализации проекта Банку удалось снизить трудозатраты на формирование сшивов документов более чем в три раза, а также более чем в пять раз сократить потребности в площадях хранения.

Реализация данного проекта позволила Банку не только существенно снизить расходы на обработку и хранение документации, но и поддержать один из важнейших трендов 2017 года по улучшению общей экологической ситуации в рамках Года экологии, объявленного указом Президента России Владимира Владимировича Путина.

Ежемесячно на хранение в АО «Россельхозбанк» в электронном виде помещается более 40 млн бухгалтерских документов. По оценкам Банка, существенное снижение уровня потребления бумаги позволит сохранять от вырубки несколько десятков тысяч деревьев ежегодно. Таким образом, Россельхозбанк достойно встречает Год экологии, внося свой вклад в спасение «легких» нашей страны и сохраняя для потомков красоту и величие российского леса.