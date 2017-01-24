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Программа «Спасибо от Сбербанка» запустила акцию ко Дню студента

Получить ценные призы и повышенные бонусы СПАСИБО смогут держатели молодёжных карт Сбербанка благодаря акции ко Дню студента.

В период по 31 января 2017 года включительно молодым участникам программы «Спасибо от Сбербанка» необходимо зарегистрироваться в акции, чтобы получить гарантированный приз — пять электронных книг от «ЛитРес». По итогам акции 10 зарегистрированных участников станут обладателями главных призов: подарочных наборов от DIVAGE make up studio.

В период проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодёжным картам принесут следующие партнёры: BURGER KING — 20 %, «ЛитРес» — 15 %, «Киномакс» — 10 %, DIVAGE make up studio — 15 %, «Республика» — 10 %, Sela —10 % и «ВелоСтрана» — 10 %.

Молодёжная дебетовая карта с программой «Спасибо от Сбербанка» является самым популярным продуктом банка для клиентов до 25 лет. Клиенты могут заказать молодёжные карты в специальном разделе на сайте Сбербанка.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы: http://spasibosberbank.ru/ds17/.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 24 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.