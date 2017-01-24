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АО «АЛЬФА-БАНК» и Минсельхоз заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке не выше 5% годовых

Альфа-Банк вторым из всех системно значимых кредитных организаций вошел в программу льготного кредитования АПК. Сегодня между АО «АЛЬФА-БАНК» и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке не выше 5% годовых в рамках нового механизма финансовой поддержки отрасли.

Напомним, средняя ставка по кредитам аграриям составляет 15%, из них часть (до размера ключевой ставки — 10%) субсидируется государством. Ранее сельхозпроизводители заключаюли договор с банком по полной, рыночной ставке и обслуживали обязательства из собственных оборотных средств, а затем ожидали возмещения от государства. При этом аграрии несли расходы на покрытие кассового разрыва. Согласно заключенному сегодня соглашению, субсидии будут выплачиваться банкам, а кредитный договор с предприятиями АПК будет заключаться уже сразу по льготной ставке не более 5%.

Альфа-Банк активно участвовал в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы при Минсельхозе РФ. «Мы будем рады помочь нашим клиентам разобраться в работе нового механизма кредитования, используя наш опыт и понимание, наработанное на этапе разработки проекта постановления. Уже сейчас ясно, что переход к новой модели потребует серьезной перестройки процессов взаимодействия как со стороны уполномоченных банков, так и со стороны сельхозпроизводителей. Отмечу, что сильными сторонами Альфа-Банка всегда были высокая скорость принятия решений, опыт сложных сделок и готовность откликнуться на запросы наших клиентов», — комментирует директор управления по работе с крупными корпоративными клиентами Сергей Андреев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.