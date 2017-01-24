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В Иркутской области председателя сельхозкооператива оштрафовали за торговлю просроченными продуктами

Фото: ruinformer.com

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ в отношении председателя СХПК «Страна Советов». Мировым судьей судебного участка № 127 Аларского района председатель привлечен к административной ответственности в виде 20 тысяч рублей штрафа.

В ходе прокурорской проверки соблюдения закона о защите прав потребителей обнаружилось, что СХПК «Страна Советов» продавало в магазинах продукты без необходимой маркировки и с истекшим сроком годности, что является нарушением ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Кроме этого, по информации пресс-службы Прокуратуры Иркутской области в адрес председателя СХПК внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты дополнительные меры в целях недопущения впредь подобных нарушений.