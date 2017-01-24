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В Приангарье многодетной матери не хотели выдавать сертификат на материнский капитал

Фото: vnd12.ru

Прокуратура Качугского района проверила заявление многодетной матери об оказании содействия в установлении в судебном порядке факта ее постоянного проживания на территории Иркутской области с целью получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 № 101-оз «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

Женщина, будучи матерью троих детей, в июле 2016 г. обратилась в орган соцзащиты Качугского района с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала.

Однако директор организации в выдаче сертификата заявительнице отказал по причине отсутствия у той документа о постоянном проживании на территории Иркутской области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей.

В рамках проверки прокуратурой района с места работы матери, с места обучения детей, из медицинских учреждений г. Иркутска собраны материалы, удостоверяющие факт её постоянного проживания на территории области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка. Кроме того, прокуратурой района установлены свидетели, которые в судебном заседании подтвердили факт проживания матери детей на территории области в устанавливаемый истцом период, пишет пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Решением суда заявление прокурора района об установлении факта проживания Лиморенко на территории Иркутской области удовлетворено в полном объеме.