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ВТБ в Сибири предоставил бизнесу 7,45 млрд рублей в рамках программы Корпорации МСП

ВТБ в Сибирском федеральном округе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России (Программа 6,5), предоставил компаниям региона более 7,45 млрд рублей, что составляет 20% от общего портфеля банка ВТБ по этой программе. С момента ее старта в декабре 2015 года, в Сибири было заключено порядка 30 кредитных соглашений с компаниями Барнаула, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Улан-Удэ и Читы.

Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты, - фармацевтическое производство, строительство тепличного комплекса, покупка техники для проведения горных работ, реконструкция сыродельного цеха, приобретение сельхозтехники и телекоммуникационного оборудования, закупка материалов для создания комплексов и систем связи, техническое оснащение производства гречневой крупы, модернизация молокозавода, изготовление полимерных упаковочных пленок, выращивание сельхозкультур и другие.

Наиболее масштабные проекты реализованы с компаниями ЗАО «АрСиАй Синтез», (входит в группу компаний «Фармасинтез», Иркутск) и ООО Тепличный Комбинат «Толмачевский» (Новосибирск).

Программа является инструментом государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В рамках программы была установлена фиксированная максимальная процентная ставка по кредитам, которая была определена на уровне 10% годовых для среднего бизнеса и 11% годовых – для малого. С 1 октября 2016 года, благодаря снижению комиссии Корпорации МСП за поручительство перед Банком России, стоимость кредита для участников «Программы 6,5» составляет 9,6% и 10,6% соответственно.

Банк ВТБ на сегодня является лидером среди российских банков по объему выданных в рамках программы средств. Доля ВТБ составляет около 60% от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».