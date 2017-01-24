Новости

Сбербанк начал предоставлять ипотеку на апартаменты

Теперь клиенты Сбербанка могут получить ипотечный кредит на приобретение строящихся апартаментов в рамках продукта «Приобретение строящегося жилья».

На кредитование апартаментов распространяются действующие в Сбербанке акции на новостройки. Ставки по продукту составляют от 11,5 до 13,0 % годовых.

«Мы учли спрос на этот вид объектов недвижимости как со стороны наших клиентов, так и со стороны контрагентов, и рады, что с запуском такого предложения можем удовлетворить более широкий спектр потребностей участников рынка», — комментирует директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Николай Васёв.

Кроме того, желающие приобрести апартаменты могут воспользоваться дополнительным дисконтом в размере 0,5 п.п. для покупки недвижимости в отдельных регионах России. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно. Диапазон ставок — 11,0–12,5 % годовых с учетом скидки.

Предложение действует для следующих регионов: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Ростовская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Омская область, Новосибирская область, Иркутская область, Республика Якутия, Чукотский АО, Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область.