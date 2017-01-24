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Забайкальцы через Сбербанк в прошлом году провели почти 30 млн. платежей

За 2016 год жители Забайкальского края провели почти 30 млн. платежей, используя каналы Сбербанка. Общая сумма платежей превысила 16 млрд. рублей.

- Темп жизни современного человека очень высок, и Сбербанк помогает клиентам экономить время на совершении платежей. В настоящее время более 80 процентов платежей забайкальцы совершают через удаленные каналы обслуживания Сбербанка, такие как автоплатёж, интернет-сервис Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания, - отмечает начальник отдела платежных сервисов Читинского отделения Сбербанка Виктор Орлов.