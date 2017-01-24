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Троих жителей Иркутской области задержали за рубку леса

Задержаны трое жителей Заларинского района, подозреваемые в незаконной рубке деревьев.

Мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, без разрешительных документов, спилили 79 кубических метров деревьев.

Ущерб лесному фонду составил около 715 000 рублей.

С места происшествия полицейские изъяли два трактора и две бензопилы. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают, что в отношении всех нарушителей составлен административный протокол по ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах).

Проводится проверка.