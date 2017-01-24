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В Братском и Тайшетском районах открыты переправы

В Братском районе введена в эксплуатацию переправа «Тангуй-Добчур» грузоподъемностью 20 тонн. Ледовая дорога, связавшая населённые пункты Тангуй и Добчур, двухполосная, её пропускная способность – до 40 автомобилей в сутки.

Кроме нее на акватории Братского водохранилища уже действует переправа «Большеокинск-Озерный» грузоподъемностью 10 тонн.

Ещё одна переправа прошла техническое освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам в Тайшетском районе на реке Бирюсе, грузоподъёмностью 10 тонн, соединившая деревню Трёмина и посёлок Новотрёмино.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области пишут, что на сегодняшний день в регионе действуют 37 разрешённых к эксплуатации переправ.

Ледовые дороги обозначены вешками, определяющими направление движения по переправе. Толщина льда и его состояние ежедневно отслеживается сотрудниками ГИМС. госинспекторами по маломерным судам.