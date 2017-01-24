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В Иркутске ликвидируют нелегальные маршрутки и автобусы

В результате очередного рейда по пресечению межмуниципальных нелегальных перевозок пассажиров возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Один автобус, принадлежащий водителю, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя и работавшему без лицензии, помещен до решения суда на спецстоянку для задержанных автомобилей.



– В контрольном мероприятии по пресечению нелегального извоза приняли участие должностные лица межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и ОГИБДД МУ МВД, межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области, – сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.



Большинство автоперевозчиков в установленном порядке имеют правоустанавливающие документы на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Но на протяжении ряда лет в Иркутске у автовокзала, а также в районе Центрального рынка (в том числе на территории двух автостоянок) сформировались стихийные остановочные пункты. Там осуществляют посадку и высадку пассажиров водители, не зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не получившие в установленном порядке лицензии, а также перевозчики, фактически осуществляющие регулярные перевозки в пригородном и междугородном сообщении под видом заказных, пишет Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с отсылкой на правление автотранспорта министерства.



В результате развивается недобросовестная конкуренция, дезорганизуется транспортное обслуживание населения, снижается общий уровень безопасности дорожного движения.

По информации контрольно-надзорных органов, водители-нелегалы не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Их автомобили не оборудованы тахографами и не проходят техническиий контроль. Нелегальные перевозчики нарушают требования федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.



Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, совместные контрольные мероприятия по пресечению нелегального извоза пассажиров будут продолжаться. В районе автостоянок у Центрального рынка ведется постоянный мониторинг за автобусными перевозчиками с фото- и видеофиксацией посадки и высадки пассажиров.