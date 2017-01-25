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Инвесторам: несколько сибирских компаний привлекают финансирование

Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:

Строительная компания из Томска ищет инвестиции. Финансирование возможно частями как от частных, так и от институциональных инвесторов.

Сумма 10 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 2 000 000 руб. Ставка 15 % Срок займа 12 месяцев Гарантии Залог

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Транспортная компания из небольшого города Иркутской области привлекает финансирование. Финансирование возможно частями как от частных, так и от институциональных инвесторов.

Сумма 1 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 300 000 руб. Ставка 12 % Срок займа 24 месяца Гарантии Залог

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Для проекта по газификации частных домовладений в Новосибирске требуется финансирование. Возможные формы финансирования: займ, кредит, лизинг.

Сумма 40 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 40 000 000 руб. Ставка 16 % Срок займа 36 месяцев Гарантии Другое

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Если ни одна из этих заявок вас не заинтересовала, посмотрите другие в каталоге Ньютон Финанс — там размещен еще 21 проект, и каждый день появляются новые.