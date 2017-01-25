Инвесторам: несколько сибирских компаний привлекают финансирование

Новости
Инвесторам: несколько сибирских компаний привлекают финансирование25 января 2017
Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:
Томская строительная компания
Строительная компания из Томска ищет инвестиции. Финансирование возможно частями как от частных, так и от институциональных инвесторов.
|
Сумма
|
10 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
2 000 000 руб.
|
Ставка
|
15 %
|
Срок займа
|
12 месяцев
|
Гарантии
|
Залог
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Логистическая компания из Усть-Илимска (Иркутская область)
Транспортная компания из небольшого города Иркутской области привлекает финансирование. Финансирование возможно частями как от частных, так и от институциональных инвесторов.
|
Сумма
|
1 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
300 000 руб.
|
Ставка
|
12 %
|
Срок займа
|
24 месяца
|
Гарантии
|
Залог
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Газовая компания из Новосибирска
Для проекта по газификации частных домовладений в Новосибирске требуется финансирование. Возможные формы финансирования: займ, кредит, лизинг.
|
Сумма
|
40 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
40 000 000 руб.
|
Ставка
|
16 %
|
Срок займа
|
36 месяцев
|
Гарантии
|
Другое
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Если ни одна из этих заявок вас не заинтересовала, посмотрите другие в каталоге Ньютон Финанс — там размещен еще 21 проект, и каждый день появляются новые.
ООО «Ньютон Финанс». г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а. ОГРН: 1163850081966. Не является офертой и предложением делать оферту