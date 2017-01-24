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Промсвязьбанк присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий Министерства сельского хозяйства РФ

Промсвязьбанк стал партнером Министерства сельского хозяйства РФ в рамках программы льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. Госпрограмма позволит сельскохозяйственным производителям получать краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке не выше 5% годовых, а Минсельхоз компенсирует банкам-кредиторам выпадающие доходы в размере ключевой ставки ЦБ РФ (10% годовых) из Федерального бюджета.

Программа была разработана на смену действующей модели субсидирования кредитов для агропромышленного комплекса и призвана повысить эффективность и упростить предоставление льгот. Ключевое преимущество новой программы в том, что договор заемщика с банком заключается сразу по льготной ставке не более 5%, а все коммуникации с Минсельхозом будут осуществляться кредитной организацией.

«Соглашение с Министерством сельского хозяйства позволит банку усовершенствовать условия кредитования клиентов и увеличить объемы финансирования агропромышленного комплекса. Должен отметить, что Промсвязьбанк активно участвовал в разработке и согласовании с банковским сообществом новых правил и порядка предоставления льгот, и готов содействовать в получении нашими клиентами субсидирования в рамках этой программы», - прокомментировал соглашение Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка.

На сегодняшний день соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ было заключено только тремя банками: Промсвязьбанком, Россельхозбанком и Альфа-банком.

О Промсвязьбанке



ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru