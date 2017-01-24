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53,8 млн рублей выделено Иркутской области на строительство дорог в сельской местности

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 года утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Иркутской области предусмотрено предоставление субсидии в сумме 53,8 млн рублей.

Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, в регионе в этом году планируется реконструировать 4,6 км сельских автомобильных дорог в Боханском районе, которые сейчас имеют грунтовое покрытие:

- подъездная дорога к д. Нашата протяженностью почти километр и двумя мостовыми переходами общей протяженностью 55,6 п.м.;

- подъездная дорога к д. Мутинова протяженностью 0,5 км и мостовым переходом протяженностью 47,5 п.м.;

- подъездная дорога к д. Харагун протяженностью 3,2 км.

В общей сложности на эти цели будет израсходовано 206,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 53,8 млн рублей, из областного бюджета – 142,5 млн рублей, из местного бюджета – 10,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.