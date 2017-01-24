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Новикомбанк предоставил кредит «Корпорации «Иркут»

Новикомбанк предоставил кредит ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) в размере 20 млн евро на финансирование исполнения экспортного контракта по поставке новой авиационной техники. Данное соглашение стало первым шагом в развитии перспективного взаимодействия сторон.

«Сотрудничество с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации ведется Банком с 2010 года. За это время мы успешно реализовали ряд важных проектов по линии гособоронзаказа. Кроме того, в рамках стратегического партнерства, Новикомбанк продолжает оказывать поддержку экспортных контрактов ОАК», - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.