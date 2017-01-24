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Более 760 млн рублей направят из бюджета Иркутской области на капремонт образовательных организаций в 2017 году

Более 760 млн. рублей направлено из бюджета Иркутской области в 2017 году на строительство и капремонт в образовательных организациях Иркутской области. На капитальный ремонт из бюджета региона выделено более 203,5 млн. рублей, на строительство новых школ и детских садов будет направлено более 557 млн рублей. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

– На сегодняшний день запланирован ремонт одного детского сада и 16 школ, в том числе таких, в которых капитального ремонта не было в течение многих лет. Например, школы в рабочем поселке Маркова Иркутского района, школы №1 в городе Зима. Для сохранения учебного процесса большую часть работ предполагается провести во время каникул. Также планируется строительство школ в поселке Молодежный Иркутского района и в 7А микрорайоне города Ангарска, – пояснила глава регионального ведомства.

Валентина Перегудова отметила, что в течение года объем финансирования на ремонты и строительство будет увеличен, расширится и перечень объектов. Уже сейчас готовятся соответствующие поправки в бюджет региона, которые будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания Иркутской области в марте.

Кроме того, министр образования подчеркнула, что Правительство Иркутской области готово выделить средства на проведение противоаварийных мероприятий в школе поселке Баяндай, а впоследствии и на строительство нового здания образовательной организации. Однако для этого администрацией муниципального образования должна быть предоставлена проектно-сметная документация на ремонтные работы и строительство, а также определен участок для строительства нового здания школы, организовано проведение кадастровых работ, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.









