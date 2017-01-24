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Два кинотеатра Иркутской области получат средства на модернизацию

Десять миллионов рублей на эти цели в виде субсидий выделил Фонд кино при Министерстве культуры Российской Федерации. Обязательное условие программы: не менее половины проката должны составлять российские картины. Об этом на пресс-конференции, посвящённой закрытию года российского кино, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников. Реконструкция кинотеатров пройдёт в городах Черемхово и Алзамай Нижнеудинского района.

На таких же условиях в 2016 году прошли работы в Байкальске. Там открылся новый кинозал, который получил название «Родной». Раньше, чтобы посмотреть кино, жителям 13-тысячного города приходилось ехать в Иркутск. В новом кинозале установили современное оборудование для просмотра фильмов в разном формате. Это 3D-проектор, экран размером 4,5 на 10 метров, заэкранная акустическая система, а также 18 колонок окружения для создания требуемого звукового эффекта. Все оборудование полностью сертифицировано и соответствует современным цифровым кинотехнологиям.

Кроме того, в 2016 году новое оборудование формата DCP (Digital Cinema Package) было установлено в кинозале Дома кино, рассказала директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова. Это цифровой проектор, разработанный консорциумом ведущих мировых киностудий DCI (Digital Cinema Initiatives), который обеспечивает высококачественную проекцию изображения по яркости, цветопередаче, контрасту и разрешению, а также отвечает современным требованиям защиты контента от кражи. Его стоимость составила 3,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.