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Курс рубля на 2017 год: уровень 60-65 руб./$ вероятнее, чем укрепление курса

Укрепление курса рубля сейчас основывается на слишком оптимистических ожиданиях продолжающегося роста цены на нефть и отмены санкций. Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, отмечают аналитики Альфа-банка. Они считают, что курс рубля в 2017 году останется в диапазоне 60-65 руб./$, а текущий курс рубля – хороший момент для покупки валюты.

Позитивное настроение укрепило рубль до 59 руб./$

Курс рубля укрепился с 65 руб./$ в самом конце ноября до 59-60 руб./$ к январю 2017 г. За этим, в первую очередь, стоит повышение цены на нефть примерно с уровней $45-55/барр., на которых она находилась с марта прошлого года, до $55/барр и выше в начале декабря. Этот рост произошел на ожиданиях сделки ОПЕК, хотя некоторые эксперты отрасли с осторожностью смотрят на способность стран-участниц обеспечить фактическое снижение объемов добычи. Кроме того, в конце декабря российский рынок укрепился во мнении, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа санкции против России могут быть отменены: формирование ожиданий в отношении притока капитала в Россию способствовало укреплению рубля с начала этого года.

Ожидания преувеличены

Мы считаем, что ожидания улучшений текущего и капитального счетов не имеют под собой прочного фундамента в данный момент. Что касается текущего счета, то у нас нет уверенности в стабильности восстановления цен на нефть. Риск, связанный с замедлением экономического роста в Китае, серьезен, и может стать веским аргументом в пользу сохранения цены на нефть в диапазоне $50-60/барр. на этот год. Кроме того, статистика текущего счета России вызывает опасения – в 3К16 профицит был пересмотрен с $1,9 млрд до $0,4 млрд, подтверждая наши предыдущие опасения о том, что торговый баланс не выиграл в полной мере от предыдущего ослабления рубля. Рост импорта ускорился с 5,6% г/г в 3К16 до 8,5% г/г в 4К16, на 2017 г. мы прогнозируем рост импорта на 10% г/г. Ненефтяной экспорт снизился на 10% г/г по итогам 2016 г., в том числе на 2,4% г/г в 4К16. В совокупности это привело к тому, что профицит текущего счета в 4К16 составил всего $7,8 млрд против $11 млрд, которые ожидали мы на фоне роста нефтяных цен; и $22,2 млрд против $26,7 млрд, которые ожидали мы по итогам 2016г. На наш взгляд, сильный текущий счет является ключевым фактором для динамики рубля; однако результаты за 2016 г. оказались разочаровывающими.

Россия все еще отрезана от глобальных рынков

Как мы уже упоминали ранее, позитивное настроение к рублю в целом основывается на предположении о том, что Россия больше не будет находиться в изоляции от мировых рынков капитала, что должно способствовать укреплению рубля и снижению локальных процентных ставок. На первый взгляд, в пользу такого сценария говорит приватизация Роснефти: однако, хотя изначально она анонсировалась как финансируемая иностранными инвесторами, сейчас выясняется, что покупка 19,5% акций компании профинансирована кредитом на сумму $8 млрд. от российских банков, что не сгенерировало значительного притока капитала в страну. Более того, в декабре ставки валютного межбанковского рынка стали расти, что заставило ЦБ увеличить объемы валютного РЕПО примерно на $4,5 млрд, хотя в прошлом году регулятор снижал объемы предоставления средств по этому инструменту. Это говорит о том, что вместо снижения локальных рублевых ставок, которое ожидали инвесторы, сближение ставок в валюте и в рублях происходит через повышательное движение ставок в валюте. Очевидно, отмена санкций изменит правила игры: но эта надежда пока не имеет прочного фундамента. По факту же, российские банки находятся в условиях ограниченной валютной ликвидности, дефицит которой обострился с осени 2016 года, что ограничивает возможность укрепления рубля.

Справедливая стоимость рубля составляет 60-65 руб./$ при цене на нефть $60/барр

В условиях политики свободного плавания рынок должен удерживать курс рубля около равновесного значения. Монетарный подход к определению справедливой стоимости курса, который мы использовали до этого, заключался в сравнении предложения денег с динамикой резервов ЦБ. Хотя при свободном плавании это определение менее релевантно (так как ЦБ больше не присутствует на валютном рынке), оно все же позволяет сопоставлять динамику курса с изменениями спроса на деньги. Этот индикатор соответствовал примерно 65руб./$ на декабрь 2016г., к концу этого года он должен составить 70 руб./$ при средней цене на нефть $50/барр. При $60/барр. справедливая стоимость рубля будет находиться в диапазоне 60-65 руб./$.

Разница в промпроизводстве указывает на 60 руб./$

При режиме свободного плавания мы обращаем большее внимание на разницу в промпроизводстве между Россией и развитыми рынками (экономикой США при прогнозировании курс руб./USD), чтобы определить справедливую стоимость валюты. Мы ожидаем боковой тренд в относительной динамике промпроизводства в России и США на протяжении этого года, так как его ускорение в предвыборный период в России может сочетаться с бюджетными стимулами, предоставленными экономической политикой в США. При инфляции 6% в 2017г. этот индикатор предполагает, что справедливая стоимость рубля составит 60 руб./$ в номинальном выражении к концу этого года.

Текущий курс рубля – хороший момент для покупки валюты

Наш подход на основе справедливой стоимости предполагает, что текущий уровень рыночного курса является хорошим моментом для покупки валюты. Как мы уже говорили в нашем предыдущем обзоре, слабый профицит текущего счета, слабый экономический рост и относительно высокая цена на нефть, балансирующая бюджет ($85/барр. при курсе 50 руб./$) фундаментально работают против укрепления рубля с текущих уровней. Относительно высокая ставка ЦБ не преимущество, а та цена, которую Россия платит за структурную слабость своей экономики....

Потенциал прибыли ограничен прогнозом курса рубля 60-65 руб./$ на этот год

В то же время мы не уверены, что существенная прибыль появится немедленно. Если цена на нефть останется на отметке $50-60/барр., курс рубля окажется справедливо оцененным; в отличие от 2014г., в данный момент России не хватает внутренних триггеров для ослабления курса. Ясно, что в случае внешних шоков (финансовый кризис в Китае, ухудшение глобального роста) курс рубля ослабнет, однако в этом году этого может и не произойти. Ключевой фактор для наблюдения за рублем – это последовательность российской внутренней политики: стабильность рубля напрямую зависит от режима таргетирования инфляции. Любое решение повысить бюджетные расходы выше первоначального прогноза или любые другие факторы, стимулирующие инфляцию, будут представлять угрозу дальнейшей устойчивости курса. Потенциал укрепления рубля в основном зависит от способности правительства тщательно подготовить и провести реформы, что может стать приоритетом только после 2018 г. До этого времени мы ожидаем, что курс будет следовать своей справедливой стоимости и торговаться на уровне 60-65 руб./$ в 2017г. при текущем уровне цены на нефть.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист «Альфа-Банка»

Валерия Волгарева, аналитик «Альфа-Банка»