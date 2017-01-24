Новости

В Иркутской области пенсионерка лишилась 375 тыс. рублей, которые откладывала на «черный день»

В Иркутской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег из квартиры престарелой женщины.

В минувшую пятницу в дежурную часть полиции обратилась 83-летняя усольчанка, которая сообщила, что из ее квартиры исчезла крупная сумма денег, а именно 375 тысяч рублей, которые старушка, по её словам, берегла на «черный день».

Полицейские установили, что к краже денежных средств пенсионерки причастен её 43-летний племянник. По информации сыщиков, мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, похитил деньги, когда приходил проведать свою родственницу. Прежде, чем его задержали оперативники, злоумышленник успел потратить лишь небольшую сумму на приобретение спиртных напитков. Остальные накопления пенсионерки у него изъяты и возвращены потерпевшей.