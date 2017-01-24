В Иркутске открылся сквер имени профессора Хаим-Бера Ходоса. Его открытие приурочено к 120-летию со дня рождения известного советского учёного, врача, Почетного гражданина Иркутска.

- Чтобы стать настоящим иркутянином необязательно родиться в Иркутске. И множество замечательных, знаменитых людей этому пример. В их числе и Хаим-Бер Гершонович Ходос, - отметил глава города Дмитрий Бердников. - Замечательно, что в городе появляются такие «уголки памяти», что мы не только на словах, но и на деле стараемся поддерживать добрые иркутские традиции. Это действительно важно для сохранения истории нашего города, а, значит, и для всех нас.

Хаим-Бер Гершонович Ходос - невропатолог, профессор, автор многократно переиздававшегося учебника нервных болезней для медицинских вузов (1948—2001), Почетный гражданин города Иркутска. Он родился 24 января 1897 года в местечке Куренец (ныне Вилейский район Минской области). В 1907 году переехал с семьёй в Петропавловск, где в 1915 году закончил училище. В 1916 году поступил на медицинский факультет Томского университета. Как студент-медик 3 курса, был мобилизован в армию Сибирского временного правительства и направлен в Иркутскую военно-фельдшерскую школу при гарнизонном госпитале. Зимой 1920 года был назначен фельдшером в 1-ю артиллерийскую дивизию 5-й Красной армии. В июле 1920 года был откомандирован обратно в Томский университет. В 1923 году перевёлся на медицинский факультет Иркутского государственного университета. Закончив университет, в 1924 году Ходос был оставлен на кафедре нервных болезней сначала в качестве ординатора, затем ассистента, доцента, а с 1935 года (и на протяжении четырёх десятилетий) — руководителя кафедры (1935—1976 гг).

В 1935 году защитил докторскую диссертацию по теме «Гистопатология симпатических узлов при острых инфекциях», став одним из первых докторов наук в СССР. С 1937 по 1951 годы работал деканом лечебного факультета Медицинского института. Основатель иркутской неврологической школы. В годы Великой отечественной войны руководил нервно-психиатрическим методическим центром при отделе эвакогоспиталей Иркутского Облздрава.

В 1967 году Хаим-Беру Ходосу присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». В том же году он был избран почётным членом научных обществ невропатологов и психиатров СССР и РСФСР. Также ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» (первый почётный гражданин города после 1917 года). В 1977 году избран почетным председателем Иркутского областного научного общества невропатологов и психиатров. Автор более 160 научных трудов, в том числе 12 монографий. Награжден различными орденами и медалями.

Хаим-Бер Ходос умер в Иркутске 29 апреля 1995 года, похоронен на Ново-Ленинском кладбище, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.