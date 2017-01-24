Финал корпоративного акселератора трека «Power&Energy» федерального конкурса GenerationS проходит в Иркутске. Глава города Дмитрий Бердников принял участие в его открытии, которое состоялась в технопарке ИрНИТУ. Финалистами стали 13 лучших проектов в сфере «умной» энергетики, отобранные по итогам многоступенчатой экспертизы из более 300 заявок со всей страны.

- Отлично, что Иркутск выбран в качестве площадки для проведения столь масштабной, интересной работы, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Важно, что ведется открытый диалог перспективных разработчиков с представителями власти и крупных промышленных предприятий. Необходимо понимать, что могут предложить разработчики, и есть ли в этом потребность.

Иркутск впервые стал площадкой проведения корпоративного акселератора в сфере энергетики Power&Energy. В течение недели участники работали над своими проектами с индивидуальными менторами, обсуждали технологии на семинарах и мастер-классах с участием экспертов в области энергетики, представляли свои разработки руководителям крупнейших энергетических компаний страны, профильным инвесторам. Образовательная программа в Иркутске стала заключительной частью акселератора, работа с проектами ведется с апреля, уже прошел образовательный интенсив в Москве, а также серия онлайн вебинаров с участием ведущих экспертов энергетической отрасли.

Заключительным событием акселератора в Иркутске является Demo Day, на котором команды-финалисты представят свои проекты экспертному жюри. 13 перспективных стартапов разделят призовой фонд корпоративного акселератора трека «Power&Energy» в размере 1 млн. рублей, а также получат субсидии из Фонда содействия инновациям на доработку своих проектов.

Супер-финал GenerationS состоится в апреле 2017 года. Победители отраслевых треков будут претендовать на призовой фонд GenerationS-2016 в размере 15 млн. рублей, а общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.