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Промсвязьбанк наградил победителя премии «Бизнес-Успех» поездкой в Лондон

Победитель Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший производственный проект» Александр Куницын поедет в Лондон на Неделю российского бизнеса (Russian Business Week). Такую возможность предоставили партнеры номинации: Промсвязьбанк и Банк «Возрождение».

Сертификат на поездку в Великобританию предпринимателю вручил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель компании SPLAT Евгений Демин.

Компания Александра Куницына ООО «Клевер» разрабатывает и производит диагностические системы (наборы реагентов). Для стартового капитала на организацию производства Александр использовал собственные сбережения. Бизнес стал окупаться уже после трех месяцев с начала производства. В 2016 году чистая прибыль компании выросла в четыре раза. Свободные средства компании Александр Куницын вкладывает в разработку новых продуктов. В данный момент компания запускает производство косметических средств.

Национальная предпринимательская премия учреждена «ОПОРОЙ РОССИИ» в 2011 году. Промсвязьбанк поддерживает конкурс предпринимателей с самого его основания и является стратегическим партнером производственной номинации. Финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» прошел 23 января в Общественной палате России.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru