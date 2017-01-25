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В Иркутской области презентован пилотный проект по маркировке древесины. Подключение участников стартует 1 апреля

Автоматизированная информационная система учета по контролю прохождения древесины презентована сегодня на межведомственном совещании по реализации на территории Иркутской области пилотного проекта по маркировке заготавливаемого леса. Совещание провели первый заместитель Губернатора – Председатель областного Правительства Александр Битаров и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Представители Государственной корпорации «Росатом» – разработчика данной автоматизированной системы – рассказали о принципах работы такого электронного учета прохождения древесины. Для этого создана специальная программа. Она будет считывать информацию, заносимую на идентификационные пластиковые карты. На такую карту заносятся данные о номере заготавливаемой партии древесины, дата выпуска карты, информация об актах приема-передачи карты, правовом основании заготовки партии леса, сведения о пунктах приема, переработки и отгрузки, где должна проходить заготовленная партия, другая информация.

Такая однократно действующая карта активируется в министерстве лесного комплекса Иркутской области и выдается лесопромышленнику вместе с сопроводительными документами на заготовку партии леса. Каждая карта привязана в информационной системе Иркутской области к конкретной лесосеке. Считывание данных карты может проводиться в любом месте без использования Интернета. Для этого на мобильные телефоны лесных инспекторов и других проверяющих будет установлена разработанная «Росатомом» программа. При погрузке леса на территории лесхоза его сотрудниками на карту заносится информация об объеме заготовленной древесины. Также с помощью мобильного приложения можно проверять по картам соответствие задекларированной и перевозимой древесины по пути ее следования. И по картам же будет проходить приемка и отгрузка древесины, после чего они деактивируются.

Как сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, реализация областного закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины» будет осуществляться в три этапа. Сначала все такие пункты будут поставлены на учет. Затем они должны предоставить в минлес региона отчеты о заготовленной, переработанной и отгруженной древесине. Дальше начнется ее маркировка в рамках реализуемого пилотного проекта.

Подготовка необходимых подзаконных актов, регламентирующих взаимодействие всех участников процесса, находится в стадии завершения. Сегодня Александр Битаров подписал трехстороннее соглашение о содействии «Росатома» Рослесхозу в реализации пилотного проекта по маркировке леса на территории Иркутской области. Руководители Госкорпорации и Федерального агентства лесного хозяйства поставят свои подписи в Москве до 1 февраля. С 1 апреля начнется подключение автоматизированной системы по контролю прохождения древесины, и до 1 июня должен начаться процесс ее маркировки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Приоритетной задачей для Правительства Иркутской области является декриминализация лесопромышленного комплекса, разработка мер по межведомственному взаимодействию для решения поставленных целей и задач в борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Пилотный проект по маркировке древесины, для реализации которого федеральным центром была выбрана Иркутская область, позволит нам выработать механизм по организации сквозного и, самое главное, прозрачного учета заготавливаемого леса, а также контроль за его транспортировкой, местами хранения, переработки и отгрузки, – отметил Александр Битаров.

Михаил Клинов сообщил на совещании, что реализация пилотного проекта по маркировке древесины – это одно из мероприятий по проведению в России Года экологии. По словам заместителя руководителя Рослесхоза, пилотный проект – это отработка на практике методов, способов, которые могут применяться в сфере контроля за оборотом древесины с тем, чтобы полученные сведения и результаты трансформировать в Единую государственную автоматизированную информационную систему, а сам проект по маркировке древесины распространить в других регионах России.