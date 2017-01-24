Новости

Число водителей со скидкой по ОСАГО за год выросло на 2,1 млн человек, ею пользуются 78% автовладельцев

Коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО, по итогам 2016 года имеют 78% российских автомобилистов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, за прошлый год этот показатель вырос на 9 процентных пунктов. Так, по данным на конец 2015 года скидки имели 46,9 млн человек (69%), тогда как по состоянию на конец 2016 года водителей со скидками насчитывалось уже 49 млн человек (78%). Таким образом, за год число водителей со скидкой увеличилось на 2,1 млн человек.

И.Юргенс добавил, что скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам прошлого года имеют 31% автомобилистов (19,5 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 12,54% водителей (7,9 млн человек).

Президент союза напомнил, что РСА с 1 декабря 2015 года существенно упростил порядок корректировки КБМ. "Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определенным при расчете стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ действительно применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента", - пояснил И.Юргенс.

В 2016 году такой упрощенной процедурой воспользовались почти 834 744 автовладельцев – именно столько заявлений поступило в РСА от страховщиков.