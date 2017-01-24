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Пересмотр тарифов «Платона» подстегнёт инфляцию на 1%

Имея дефицит бюджета уже несколько лет подряд, государственная машина собирает финансовые средства со всего, куда дотянется. В январе 2017 года снова актуальным стал вопрос тарификации по системе «Платон» – правилам оплаты передвижения грузовых машин, имеющих массу более 12 тонн. Система, собственно, так и называется – «плата за тонны». И, похоже, в ближайшее время эти «тонны» станут дороже к перевозкам и, соответственно, повлияют на стоимость всего, что находится на прилавках магазинов.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, план пересмотра тарификации дорабатывается. Изначально предполагалось, что в 2017 году тарифы будут пересмотрены дважды, в феврале и июне, и в конечном итоге составят 3,06 руб. за километр пути. Однако сейчас разговоры ведутся относительно одномоментного повышения тарифа, но так, чтобы финансовая нагрузка не была больше обозначенного ранее уровня.

Введение системы «Платон» в ноябре 2015 года сопровождалось эмоциональными протестами, которые, впрочем, в конечном итоге не изменили ситуацию. За четырнадцать месяцев работы системы сборы уплачиваются более-менее ровно. Увеличение тарификации, вполне возможно, поднимет новую волну недовольства как перевозчиков, так и остальных звеньев потребительской цепи. Ведь, в конце концов, удорожание логистики оплатит конечный потребитель в магазине.

Рост стоимости тарифов на перевозку на 2-2,5 руб. за один километр способен подстегнуть инфляцию в России, потому что неминуемо скажется на всех группах продаваемых товаров. В среднем это способно добавить индексу потребительских цен до 1% в годовом сопоставлении. Бюджету нужны поступления, поэтому тянуть с пересмотром тарифа будут вряд ли. Разговоры о том, что было бы, если бы тарифы "Платона" были понижены или заморожены на какое-то время, не имеют под собой жизненных оснований. Маховик уже запущен, деньги в бюджет поступают, цель достигнута. Но это только одна из методик наполнения казны, и она далеко не самая строгая. Сектор логистики уже успел перестроиться на новый лад, массовое недовольство сменилось принятием. Даже если бы тарифы были обнулены, товары и продукты дешевле бы не стали, таков рынок.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари