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Альпари запустила мобильное приложение Alpari Mobile

Ведущий международный финансовый бренд Альпари запускает информационно-аналитическое мобильное приложение Alpari Mobile. Это очередная собственная разработка IT-специалистов компании, которая позволяет круглосуточно держать руку на пульсе мировых финансовых рынков, получая о них исчерпывающую и актуальную информацию. Мобильное приложение адресовано всем интересующимся финансовыми рынками и поддерживает русский, английский, португальский, испанский, вьетнамский, китайский, индонезийский, фарси, хинди и арабский языки.

Важно отметить, что Alpari Mobile открывает доступ к обновляющимся в режиме реального времени котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам и акциям ведущих российских и международных компаний. Пользователи могут оперативно анализировать рынок при помощи обзоров и новостей от ведущего российского делового информационного агентства «ПРАЙМ», международного аналитического сервиса валютных рынков FxWirePro и авторитетных аналитиков Альпари, среди которых: Александр Разуваев, Анна Бодрова, Наталья Мильчакова, Анна Кокорева, Владислав Антонов, Роман Ткачук и Вадим Иосуб.

Многие найдут полезным сервис приложения, который располагает актуальной информацией от финансовых регуляторов. Например, в любой момент можно быстро и легко ознакомиться с процентными ставками центробанков, посмотреть календарь мировых экономических событий от FXStreet, узнать курсы валют от Банка России и многое другое. В приложении Alpari Mobile для удобства использования предусмотрена возможность индивидуальных настроек. Так, можно подключить push-уведомления при обновлении информации в важных для пользователей сервисах.

Напомним, что Alpari Mobile стала третьим мобильным приложением среди мобильных разработок компании. На сегодняшний день у клиентов Альпари в России и за рубежом большую популярность получили платформы Alpari Options и Alpari Invest. Уже сейчас Alpari Mobile можно скачать бесплатно в App Store, приложение работает на всех мобильных устройствах Apple с версией операционной системы iOS 9.0 и выше. Чуть позже в этом году появится версия приложения для операционной системы Android.

«Мобильные приложения в линейке сервисов Альпари продолжают активное качественное развитие. Они получили высокое признание и востребованность среди наших клиентов во всем мире. На начало 2017 года более 200 тыс. трейдеров и инвесторов в разных странах активно применяют в работе на валютном рынке мобильные приложения Alpari на платформах iOS и Android», - говорит член Совета директоров Альпари Владислав Ковальчук.

О бренде Альпари

На сегодняшний день Альпари — это влиятельный глобально интегрированный бренд, а его продукты, сервисы и товарные знаки входят в число самых признанных и узнаваемых в финансовой индустрии. Согласно исследованиям «Интерфакс-ЦЭА», Альпари с 2011 года с большим отрывом удерживает лидерство на российском рынке. Альпари обслуживает более 1 млн клиентов из 150 стран и имеет более 80 офисов по всему миру. Во многих странах компании бренда Альпари доминируют как по числу клиентов, так и по объему торговых операций. По итогам 2015 года совокупный торговый оборот Альпари превысил $1 трлн.