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Доллару пока не удается упасть ниже 59,0 руб.

Российский фондовый рынок вернулся к росту после серии минорных сессий. Индекс ММВБ во вторник прибавил в весе впервые после девяти «медвежьих» торговых дней. При этом уровень поддержки в рублевом индикаторе сместился к отметке 2135 пунктов, сопротивление стоит выше 2185 пунктов. Таким образом, проторгованный краткосрочный диапазон сместился ниже, и в ближайшее время индекс ММВБ останется в его пределах. Торги среды для индикатора пройдут в коридоре 2150-2180 пунктов. Часть перекупленности снята, «быки» могут начинать действовать.

Рубль во вторник идет четко за нефтью. Здесь, вероятно, почти нет никаких закономерностей, просто так совпали обстоятельства, и у рынка нет иных драйверов. В среду на площадке будет интересно: Минфин РФ 25 января проведет аукцион по продаже ОФЗ общей суммой в 40 млрд руб. В рамках размещения будут предложены два выпуска бумаг с постоянным и переменным купоном. В прошлый раз продажа ОФЗ прошла на ура, поскольку рынок благосклонен к покупкам, и хорошо поддержала рубль. Не исключено, что в этот раз ситуация будет развиваться схожим образом.

Технически пара доллар/рубль все также стоит в нисходящем торговом канале, но ниже 59,0 руб. американской валюте пока упасть не удалось. Вероятный торговый диапазон по доллару на среду составляет 59-59,85 руб., по евро – 63,50-64,25 руб. Пока нефть остается в пределах $54-56 за баррель, у рубля почти не окажется оснований отступать.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари